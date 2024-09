È stato sorpreso dai carabinieri alla guida di una delle due Jeep che nelle scorse settimane era stata rubata dalla sede dell’Arpa di Agrigento, l’agenzia per la protezione dell’ambiente. Un trentanovenne di Favara, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per le ipotesi di reato di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Nel cofano del veicolo, infatti, è stato rinvenuto un piede di porco.

I carabinieri del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio di controllo, si sono insospettiti non appena vista la Jeep. L’atteggiamento del conducente, che avrebbe provato ad allontanarsi, ha poi fatto scattare l’allarme. Il successivo accertamento ha portato alla luce la verità sul veicolo: era stato rubato all’Arpa alcune settimane prima. Le indagini proseguono per cercare di recuperare anche il secondo mezzo.