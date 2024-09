Ancora disordini al carcere Petrusa di Agrigento. Quattro detenuti catanesi qualche giorno fa hanno distrutto cella di transito e poi dato a fuoco all’interno del reparto. Gli agenti penitenziari sono prontamente intervenuti e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

“Turni interminabili, variazioni di servizio in continua involuzione, riposi cancellati e aggressioni al personale di polizia da parte dei detenuti sono solo una parte degli ingredienti che hanno determinato l a decadenza inarrestabile del reparto di Polizia della Petrusa. L’area detentiva è oramai governata da pochissimi poliziotti ai quali gli viene richiesto di vigilare su più postazioni/posti di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto, non vi è più alcuna distinzione fra ruoli, ci si arrangia come si può. Il personale è chiaramente stanco, avvilito, demoralizzato praticamente sfiancato.

L’estate è agli sgoccioli i problemi alla Petrusa purtroppo aumentano e noi che siamo al voce di questi lavoratori non possiamo fare altro che dare voce alla loro/nostra sofferenza”, così in una nota il Sappe che il 21settembre prossimo effettuerà un sit-in di sensibilizzazione innanzi la prefettura di Agrigento.