Incidente stradale a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto. Il sinistro è avvenuto nella serata in viale dei Pini. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sul selciato. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i carabinieri.

Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento in codice giallo dopo aver riportato diversi traumi. Non è comunque in gravi condizioni. Al via la ricostruzione della dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i ciclomotori, in quel tratto di strada, non possano circolare per un divieto di transito ai veicoli a due ruote.