Delia “Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP 2024” Risultati del genere sono frutto del lavoro di una grande squadra. Desideriamo ringraziare tutti coloro che a vario titolo, in ambiti e maniere diverse, hanno voluto collaborare alla riuscita di questo grande evento, spendendosi giorno e notte solo ed esclusivamente per l’amore che li lega al nostro paese. Ringraziamo tutte le attività e/o persone singole che hanno voluto fare parte della squadra dando un contributo economico liberale. Ringraziamo vivamente chi ha fornito gratuitamente l’oggettistica per la scenografia (il carretto di Fedele Genova – “Giummiddru” e le balle di fieno di Michele La Verde). Un sentito ringraziamento di cuore l’Azienda Agricola Donnalia e La Cuddrireddra di Delia Alaimo per averci aiutato nell’organizzazione dell’evento e ancora l’azienda Donnalia per avere voluto esporre il meraviglioso furgone restaurato, fiore all’occhiello della Sagra di quest’anno nonché l’OP Valleverde. Ancora un ringraziamento ai vari gruppi che si sono esibiti in questi due giorni, a tutti gli espositori e ai vari tecnici che hanno fornito la propria prestazione. Grazie al mitico Sasà Salvaggio che ci ha regalato momenti di puro divertimento! Un grazie in ultimo, ma non per importanza, alla grande squadra, fatta di giovani e meno giovani, che ha curato tutta la logistica delle due giornate, rendendo il tutto possibile e gestito al meglio, con la cura dei minimi dettagli: Lillo Gallo, Tonino Genova, Manuel Di Pasquale, Angelo Riccobene, Fabrizio Rumeo. E grazie ai numerosissimi presenti. Infine siamo grati a tutti gli sponsor che hanno partecipato a questo grande evento