Il Comune di Agrigento, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ivano Agostara, e il Dirigente dei Lavori pubblici Alberto Avenia, ha affidato la progettazione esecutiva per il consolidamento e la messa in sicurezza dei locali del Museo Civico situati al piano seminterrato che si affacciano su via Amendola.

Questo intervento, che richiede un impegno di spesa per la progettazione di circa 36 mila euro, è reso necessario dall’accertamento di gravi criticità strutturali, in particolare lo sgretolamento della parete Nord del locale “21” e la presenza di vistose lesioni e cedimenti di porzioni di parete in mattoni pressati tra il locale “21” e il locale “18”.

Le recenti ispezioni, condotte nei mesi di febbraio e marzo 2024, hanno inoltre evidenziato la necessità di estendere l’intervento anche alla parete nord dell’attiguo locale “23”, che presenta cedimenti di materiale lapideo. In aggiunta, per garantire la sicurezza della struttura, verranno eseguite prove sui solai del Museo Civico al fine di verificarne la conformità alle normative vigenti per l’uso previsto.