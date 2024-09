Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione architettonica esterna del Castello di Delia, prende il via un progetto di valorizzazione che restituirà splendore a uno dei simboli storici più rilevanti del nostro territorio. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del programma regionale “Patto per il Sud”, è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 100.000 euro, di cui il 90% proveniente da risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 della Regione Siciliana e il restante 10% a carico del bilancio comunale.

Il progetto di illuminazione artistica, concepito per rispettare e valorizzare l’integrità storica del monumento, è stato accolto con grande entusiasmo dall’Amministrazione Comunale.

“Questo intervento è molto più di un semplice adeguamento tecnico – è un atto di amore verso la nostra storia e verso ciò che rappresenta per la nostra comunità. Illuminare il Castello di Delia significa dare nuova vita alle sue pietre antiche, che torneranno a raccontare storie di un passato glorioso, e offrire alla nostra città un motivo in più per essere fiera”, ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Bancheri, sottolineando come questa iniziativa contribuisca a un più ampio progetto di riqualificazione del patrimonio culturale locale.

A sottolineare l’importanza strategica di questo intervento l’assessore ai Lavori Pubblici – Paolo Giordano – che ha aggiunto: “Questo progetto non solo valorizza il nostro patrimonio architettonico, ma rappresenta anche un investimento nel futuro del nostro territorio. Grazie a un’attenta pianificazione e all’impegno di tutti gli attori coinvolti, il Castello di Delia diventerà uno dei punti di riferimento culturale della nostra regione, attrattiva per i visitatori e motivo di orgoglio per i cittadini”.

L’iter di aggiudicazione è stato gestito tramite il portale MEPA, con l’avvio di una richiesta di offerta (RDO) a tre operatori certificati. La gara, conclusasi con l’assegnazione definitiva alla “VIN.ARN. Costruzioni” grazie a un ribasso del 5%, rappresenta un esempio di trasparenza e gestione oculata delle risorse pubbliche. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è di 120 giorni a partire dalla data di consegna.

Il Castello di Delia, baluardo storico che domina il paesaggio circostante, diventerà non solo un’attrazione culturale ma anche un simbolo di rinascita per l’intera comunità, grazie a un’opera che ne valorizzerà l’aspetto architettonico anche durante le ore serali.

Una menzione doverosa va al geometra Luigi Lucchese, Responsabile della P.O. n.4 Sez. Lavori Pubblici del Comune di Delia, che ha seguito con grande attenzione e professionalità tutte le fasi procedurali del progetto, garantendo che i lavori rispettino le scadenze e gli standard di qualità richiesti.

Con questo intervento, il Comune di Delia mira a trasformare il Castello in un polo di attrazione per residenti e turisti, non solo nelle ore diurne ma anche in quelle.