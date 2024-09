Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, condotti contestualmente nei comuni contermini di Ferla e Sortino, i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno denunciato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane 19enne di Sortino che all’interno di un garage utilizzato quale ritrovo per i ragazzi del quartiere è stato controllato e trovato in possesso di 16 grammi di hashish e due bilancini, occultati in una scatola per le scarpe.

A Ferla i Carabinieri hanno invece denunciato un 38enne che, contravvenzionato per uso del telefono cellulare mentre era alla guida della propria autovettura, sottoposto a perquisizione personale a causa dell’atteggiamento irrequieto che dimostrava, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito nel marsupio che portava a tracolla.