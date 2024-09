Tornano in Sicilia le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Dopo la tappa catanese del settembre 2023, ritorna l’iniziativa che offre accesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti ed occhiali da vista dove necessario.

La tappa di Palermo è stata inaugurata alla presenza del Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, dall’Assessore Politiche Sociali della Regione siciliana, Nuccia Albano e dall’Assessore Attività Sociali Comune di Palermo, Rosalia Pennino. Questa sarà una tappa – dopo quelle di Catanzaro, Torino e Trieste – anche dedicata alla cura della vista dei rifugiati in collaborazione con UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Le Giornate della Vista sino al 21 settembre

Dal 6 al 21 settembre presso la sede dell’ Opera Pia Istituto Santa Lucia in Via Principe di Belmonte 105, oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti ed ortottisti messo a disposizione dalla Prof. ssa Vincenza Bonfiglio, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’A.O.U.C “policlinico P. Giaccone) di Palermo.

Lo spazio ospiterà, infatti, una clinica oculistica e un laboratorio ottico, attrezzati grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor Italia, per effettuare visite oculistiche complete al termine delle quali gli ottici di individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione effettuata. A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali ci saranno i volontari che partecipano all’attività donando un giorno di ferie.

“Difendere la vista è una nostra priorità”

“Per la Fondazione OneSight EssilorLuxottica la vista delle persone fragili è una priorità. Torniamo in Sicilia, dopo la proficua esperienza del 2023 a Catania, per creare un nuovo network solidale dedicato alla città di Palermo. Anche nel capoluogo siciliano, come in tutte le altre aree urbane dove abbiamo avuto modo di operare, una sfavorevole condizione visiva non fa altro che creare un’ulteriore penalizzazione ad una vita già molto problematica. Se osserviamo poi il caso specifico dei richiedenti asilo assistiti da UNHCR – che aggiungiamo alle persone alle quali diamo assistenza oculistica in questa tappa – ciò assume purtroppo una dimensione ancor più amplificata”. Queste le parole di Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione Onesight EssilorLuxottica Italia.

“Proteggere il diritto alla salute delle persone rifugiate e sfollate è una priorità dell’UNHCR, ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. “La collaborazione che stiamo portando avanti con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia è preziosa perchè permette a centinaia di rifugiati di poter godere di un servizio fondamentale. Molti di loro, in fuga da guerre e violenze, fanno viaggi lunghi, di grande sofferenza e in condizioni di deprivazione. Anche quando sono finalmente al sicuro in Italia, l’isolamento sociale e la scarsità di mezzi materiali non permettono loro di accedere ai servizi di prevenzione e cura della vista. Per i rifugiati, non vedere bene è un ostacolo ulteriore sulla strada dell’integrazione, limita le loro possibilità di studiare e di lavorare e di costruire relazioni”.

Le Giornate della Vista 2024, le tappe italiane

Nel 2024, le Giornate della Vista hanno già fatto tappa a Catanzaro, Firenze, Trieste, Torino, Pescara, Cagliari, Caivano e continueranno a Milano (1-31 ottobre), Belluno (11-22 novembre) e Roma (9-20 dicembre).

Con undici città in undici mesi, le Giornate della Vista garantiranno a circa 7.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.

Nel 2023, le Giornate della Vista hanno aiutato 6.838 persone, 4.613 hanno ricevuto un occhiale da vista e sono stati donati 1.306 occhiali da sole a tutti i bambini partecipanti. Agli oltre 1.000 pazienti con patologie oculari è stata offerta una assistenza di secondo livello nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Complessivamente, nel 2023 le persone svantaggiate che hanno avuto un miglioramento della propria condizione visiva attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia sono state circa 17.500.