E’ stato istituito alla Regione il tavolo tecnico che si occuperà della proposta della rimodulazione della rete ospedaliera pubblica e privata in Sicilia. Ogni provincia è stata chiamata a farne parte con la nomina di propri rappresentanti. La scelta per la provincia di Agrigento è ricaduta sul dottor Giuseppe Augello, attuale direttore sanitario dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ad ufficializzare l’incarico è stato l’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo, la quale ha chiesto al gruppo di lavoro di mantenere la massima riservatezza sulle proposte che emergeranno durante gli incontri che si svolgeranno da qui in avanti. Entro la fine del prossimo mese di novembre i lavori dovranno essere conclusi con la formulazione di una proposta di rimodulazione complessiva della nuova rete ospedaliera che saranno poi valutate dall’assessorato regionale alla sanità. Per la trattazione delle specifiche tematiche connesse all’area ospedalità privata il tavolo tecnico si avvarrà anche del contributo delle associazioni di categoria che dovranno nominare due propri rappresentanti per ogni singola sigla.

Carmelo Vella