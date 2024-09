Con determina dirigenziale, l’area Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata ha dato incarico all’architetto Giuseppe Ilardo per la procedura relativa alla certificazione antincendio sulla scuola Tevere, edificio del Centro polivalente per i servizi socio-culturali e oratorio San Papa Giovanni Paolo Secondo, per la somma di euro 4.821,44, iva inclusa. La somma è impegnata nel bilancio comunale 2024. Per il provvedimento non sussistono situazioni di conflitto inerenti la persona incaricata.

Giovanni Blanda