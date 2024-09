a Caltanissetta è il nono giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica che in alcune contrade non avviene da tre mesi e in città con turni che raggiungono i dieci giorni. Le donne dei quartieri popolari, dopo aver bloccato il traffico in diversi quartieri della citta’, si sono spostate davanti alla sede degli uffici della societa’ che gestisce la distribuzione d’acqua. Il sindaco Walter Tesauro che era con loro per spiegare le iniziative che sono state messe in campo, ha accusato un malore durante la diretta della trasmissione “L’aria che tira” su La7. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stata inviata un’ambulanza. Il sindaco all’improvviso è diventato pallido chiedendo di interrompere la diretta; dopo l’intervento dei sanitari si è ripreso. I cittadini manifestanti chiedevano di togliere la gestione a Caltaqua, e hanno portato varie testimonianze dei disagi che continuano a vivere per la mancanza di acqua.