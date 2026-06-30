

​Sta prendendo forma a Sommatino la Casa della Cultura, progetto ambizioso ideato e depositato da Fabrizio Farruggello, fondatore dell’associazione Web Talent Artist.

​La struttura offre un punto di riferimento polifunzionale per la crescita personale e il benessere collettivo. Grazie all’integrazione di psicologia, PNL e Programmazione Neuro Musicale (P.N.M.), il centro ospita sportelli specializzati e percorsi integrati dove l’olistica incontra le discipline più moderne, nutrendo mente, corpo e spirito.

​”La Casa della Cultura rappresenta un centro propulsore di sviluppo per Sommatino”, dichiara Farruggello. “L’obiettivo genera un importante indotto economico, attirando visitatori e professionisti ed eventi Creiamo un centro capace di muovere flussi di persone e risorse, stimolando l’economia locale attraverso una proposta di alto profilo.”

​Per sostenere la realizzazione di questo polo, l’associazione avvia una raccolta fondi e ricerca partner. Le imprese e gli sponsor interessati a sostenere l’iniziativa possono contattare direttamente la segreteria all’indirizzo: [farruggellofabrizio@gmail.com].

​È sicuro ed è giusto sostenere questa visione, che trasforma Sommatino in un centro propulsore di benessere e prosperità. La cittadinanza e i partner collaborano a questo percorso, creando una nuova realtà di crescita condivisa.