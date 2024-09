Ladri in azione a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben trecento chilogrammi di rame dall’impianto idrico del lago Arancio di proprietà del Consorzio di Bonifica Agrigento3. I balordi non hanno soltanto prelevato il rame ma si sono accaniti anche sulla struttura provocando danni per un ammontare di circa 70 mila euro. A fare la scoperta sono stati alcuni operai di passaggio. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione coordinati dalla procura di Sciacca che ha aperto un’inchiesta.