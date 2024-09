Tragedia nella frazione di Serro, nel comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina. Salvatore Fabio di 27 anni ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare, durante una battuta di caccia da un colpo partito accidentalmente dal fucile del padre.

La ricostruzione

Pare che la vittima sia stata colpita in maniera accidentale da un colpo partito da un fucile da caccia, regolarmente detenuto dal padre. I familiari che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativo di rianimarlo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Giovane conosciuto e apprezzato

La comunità di San Pier Niceto è sotto shock per l’accaduto. Il giovane era conosciuto e apprezzato, e la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti nello sconforto. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta e sequestrato il fucile per ulteriori accertamenti tecnici.