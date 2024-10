Un uomo armato di coltello ha aggredito, questa mattina, il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri mentre lo stesso si trovava all’interno dell’ufficio protocollo del piccolo comune in provincia di Caltanissetta.

Bancheri, riuscendo a divincolarsi sarebbe rimasto ferito ad una mano.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si era recato al municipio per protestare per il mancato inserimento nelle liste di sostegno “Dedicato a te” e quando ha visto il sindaco lo ha aggredito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Delia e in ausilio la radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta che hanno identificato l’uomo, con precedenti penali, e lo hanno denunciato.