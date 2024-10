Primo appuntamento, dei due previsti ad ottobre, per ricordare ancora una volta il Beato Rosario Angelo Livatino – Magistrato e Martire, nel più vasto quadro di iniziative della “Settimana della Legalità” organizzata dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo.

Si tratta del primo appuntamento di ottobre a carattere religioso e coincide con la data di nascita del giovane Magistrato ucciso in un agguato di mafia il 21 settembre 1990 e beatificato il 9 maggio 2021 ad Agrigento. Per oggi, giovedì 3 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 i soci dell’associazione ed eventuali volontari dei gruppi religiosi e parrocchiali garantiranno l’apertura alle visite della “Cappella Livatino Corbo” in cui riposano le spoglie del “Magistrato Martire e Beato”.

Sempre oggi ma alle 18 nella chiesa di San Domenico la normale messa in programma secondo il calendario parrocchiale sarà dedicata oltre che al beato Livatino a tutti gli ex soci e consiglieri dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” passati a miglior vita ad iniziare dai soci fondatori, e sono stati tanti, nonché ai soci che hanno aderito nel tempo. I prossimi appuntamenti a carattere religiosi sono previsti per martedì 29 ottobre giorno della solennità liturgica che ove non dovessero esserci ulteriori e superiori iniziative concomitanti si concluderanno con una funzione religiosa con inizio alle 18 nella chiesa di San Domenico frequentata dalla famiglia Livatino e dove Rosario ricevette il sacramento della confermazione proprio quel giorno di 36 anni fa.