Sabato e domenica la città di Canicattì ospiterà la seconda edizione della manifestazione “Terre d’Uva” iniziativa fortemente voluta dal consorzio Igp Uva Italia Canicattì, dallo chef Pietro Lo Torre e dall’amministrazione comunale. Per l’occasione sarà presente uno stand della “Brucculeri Group di Castrofilippo ” azienda leader in provincia di Agrigento e in Sicilia nella produzione di prodotti per l’agricoltura: cassette, imballaggi. La Brucculeri Group, in oltre cinquant’anni di attività è stata sempre vicina con i propri prodotti agli agricoltori ed agli imprenditori agricoli del territorio agrigentino e siciliano. Per questo ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa con la concessione di uno spettacolo di cabaret che vedrà in queste due giornate l’esibizione del noto Giuseppe Castiglia. Inoltre, insieme alla Brucculeri Group saranno presenti l’associazione Cipolla Paglina e l’azienda agricola Lo Brutto che ai visitatori faranno degustare piatti preparati a base di uva e cipolla preparati dallo chef Giuseppe Lo Brutto. “Quelle come Terre d’Uva sono le iniziative- ha dichiarato Filippo Brucculeri della Brucculeri Group- che valorizzano i nostri prodotti e le aziende del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso – conclude-di essere presenti e di dare anche il nostro modesto contributo”.