Claudio Terruso è stato nominato alla vice presidenza nazionale degli Elettricisti di Confartigianato. Lavorerà al fianco del presidente Davide Macchi (lombardo, al secondo mandato) e dell’altro vice presidente, Luca Comini del Veneto. L’obiettivo della squadra nazionale è anche quello di fare un salto di qualità nella rappresentanza della categoria che favorirà la crescita professionale di tutti gli associati. Ma sarà prioritario coltivare pure nuove relazioni, accordi e convenzioni con tutti quei soggetti che sono parte della filiera elettrica ed elettronica.

Terruso è già presidente degli Impiantisti di Confartigianato Palermo e di Confartigianato Sicilia. Per la federazione regionale è motivo di orgoglio avere Terruso nella squadra nazionale. “Da anni la categoria degli Elettricisti è un fiore all’occhiello in tutto il nostro territorio – dice il presidente di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta –, siamo riusciti a dare delle buone opportunità ai nostri associati, organizzando anche incontri e seminari formativi, in un settore in cui restare aggiornati è fondamentale e prioritario anche nell’interesse dei cittadini. Avere un nostro uomo nel consiglio nazionale degli Elettricisti di Confartigianato Impianti, ci permette anche di avere una voce più forte e immediata con i colleghi degli altri territori”.