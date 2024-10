Incontro culturale alla Saletta Minerva di Campobello di Licata il 5 ottobre 2024

Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 18:00, la Saletta Minerva di Campobello di Licata (via Marconi, 1) ospiterà un evento culturale organizzato da Silvia Lotti e Silvio Benedetto. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte e della cultura, due ambiti sempre più minacciati ma di vitale importanza, soprattutto in una terra ricca di storia e tradizione come la Sicilia.

I due promotori, da sempre impegnati in un’intensa attività artistica e culturale, hanno spesso accompagnato l’esposizione di opere d’arte plastica con letture di poesie e racconti, coinvolgendo autori contemporanei siciliani. Tra questi, figurano nomi come Beniamino Biondi, Giusi Leone, Vito Giuliana e Nicolò D’Alessandro. Tuttavia, l’evento di sabato sarà dedicato a uno degli scrittori siciliani più illustri ma meno frequentemente ricordati: Vincenzo Consolo, nato a Sant’Agata di Militello.

A omaggiare Consolo sarà Pippo Di Falco, rappresentante di Casa Sciascia di Racalmuto, che parteciperà all’incontro insieme a Silvia Lotti, Silvio Benedetto e Carmela Burgio. Oltre agli interventi letterari, l’evento sarà arricchito dall’esposizione di opere pittoriche di artisti come Diego Alù, Giuseppe Costanza, Pippo Di Giacinto, Romola Fontana e Asia Siracusa.

In vetrina, inoltre, ci sarà la raccolta di racconti ACQUA di Silvia Lotti, ulteriore testimonianza del fermento letterario che continua a caratterizzare la Sicilia.

L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che desiderano unirsi per condividere idee, commenti o semplicemente godere di un momento di arte e cultura.