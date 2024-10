Una nuova aggressione al personale sanitario e’ avvenuta nell’ospedale Arnas Civico a Palermo: ritenendo di non essere adeguatamente assistito dal personale infermieristico, un uomo ha prima inveito contro medici e infermieri e poi colpito con uno schiaffo al volto un infermiere mentre quest’ultimo si trovava all’interno dell’area critica del pronto soccorso. L’uomo, fermato dagli agenti del presidio di polizia fisso, e’ stato denunciato in stato di liberta’ per i reati di lesioni e interruzione di pubblico servizio. “Questo intervento – spiega la Questura in una nota – si inserisce nell’ambito di un potenziamento organico del posto fisso del Buccheri La Ferla e la predisposizione di pattuglie dinamiche in circuiti che ricomprendono i Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico e del Policlinico”.