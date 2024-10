Torna, dopo diversi anni di assenza, la festa dell’Unità della Federazione Provinciale di

Agrigento.

Nella splendida cornice di Campobello di Licata la migliore classe dirigente provinciale e

regionale si incontrerà durante una intensa “tre giorni” di tavole rotonde, dibattiti e incontri

su tutti i grandi temi della crescita e dello sviluppo socio economico culturale del nostro

territorio.

Istituzioni, nazionali e regionali, sindaci e amministratori locali, forze sindacali, esponenti del

mondo della cultura e dell’imprenditoria, espressioni dell’universo giovanile e del mondo

dell’associazionismo, si incontreranno con l’obiettivo di gettare le basi e per la costruzione

di un’alternativa forte e credibile allo sfascio prodotto in Sicilia, in Italia e in provincia di

Agrigento, provando a costruire un nuovo punto d vista, di guardare le cose da un diverso

angolo visuale e costruire visioni in grado di restituire speranza a questa terra ed ai suoi

figli..

L’appuntamento è per Venerdì 11, sabato 12 e Domenica 13 Ottobre nelle splendide cornici

del palazzo bella è di Piazza XX settembre a Campobello di Licata.