Un incendio è divampato all’interno di un magazzino, al piano terra di una palazzina, in via Umberto Saba a Favara. Le fiamme alte hanno aggredito anche il prospetto dello stabile, mentre la zona è stata avvolta dal fumo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area; presenti anche i carabinieri della Tenenza cittadina che hanno avviato le indagini per capire le cause. Tanta paura tra i residenti.