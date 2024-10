Maxi rissa tra due famiglie a Palermo in via Casalini. Il bilancio dopo l’intervento della polizia è di tre feriti e otto denunciati. Due sono stati portati a Villa Sofia mentre il terzo è stato accompagnato all’Ingrassia per evitare possibili liti tra le stanze del pronto soccorso. I componenti di due nuclei familiari che vivono vicini, se le sono date di santa ragione. La lite è iniziata tra due giovani. Uno si è gettato sul cofano dell’auto simulando un incidente stradale. Sono arrivati in soccorso i parenti e sono iniziati i calci e i pugni. Gli agenti di polizia non senza difficoltà sono riusciti a riportare la calma.