Schianto lungo l’autostrada A18, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgoncino. Il bilancio è pesantissimo: un ventenne di Piedimonte Etneo, Matteo Urzì, è deceduto nel violento impatto mentre altre tre persone sono rimaste ferite in maniera grave.