Una bimba di soli sei mesi è stata trovata senza vita nella sua culla ad Alcamo, in provincia di Trapani. La tragedia, avvenuta la settimana scorsa, è emersa solo nelle ultime ore.

Inchiesta della procura

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause del decesso. Al momento non risultano indagati. Il corpo della piccola è stato posto sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che si spera possa chiarire le circostanze della morte improvvisa.

L’allarme lanciato dai genitori

Sono stati i genitori a dare l’allarme, trasportando la neonata all’ospedale San Vito e Santo Spirito dopo averla trovata priva di vita nella loro abitazione nel centro storico di Alcamo, nei pressi di via Roma.