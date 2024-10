Un operaio di 60 anni è morto ad Alcamo caduto da un lucernaio che si trova sul tetto di una abitazione. Ad avere perso la vita Jamel Zemzemi, di nazionalità tunisina ma da qualche tempo ad Alcamo proprio per svolgere il suo lavoro di operaio.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito sino ad adesso dai carabinieri, il sessantenne sarebbe caduto giù dal tetto di una casa in via Fazio, una traversa del principale corso 6 Aprile. Probabilmente stava svolgendo dei lavori edili per conto della proprietaria dell’immobile. Per cause ancora tutte da appurare ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto, morendo sul colpo.

Ad intervenire i carabinieri della locale compagnia coadiuvati dai colleghi del Nil, gli ispettori del lavoro. Saranno effettuate delle verifiche soprattutto sul perché l’uomo fosse su quel tetto e se effettivamente stesse effettuando dei lavori edili e a che titolo. Al vaglio soprattutto le verifiche sull’esistenza delle necessarie misure di sicurezza sul tetto.