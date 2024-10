Tragico incidente mortale alle porte di Palermo. Sulla strada statale Palermo-Sciacca, uno scontro ha causato la morte di tre persone, mentre due bambini sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada è stata chiusa al traffico.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli ed è stato particolarmente violento, tanto che una delle vetture si è ribaltata. Il personale medico ha inviato un elisoccorso per trasferire i bambini feriti all’ospedale Di Cristina di Palermo. Le indagini sull’incidente sono in corso, e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. I vigili del fuoco hanno incontrato notevoli difficoltà nel recuperare i corpi dalle auto distrutte.

Le vittime sono state identificate: l’incidente è avvenuto al chilometro 13, coinvolgendo una Mercedes Classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota Rav guidata da un uomo palermitano. Nella Mercedes, proveniente da Agrigento e diretta a Palermo, si trovavano un uomo di 44 anni e la moglie di 42, entrambi morti sul colpo. I loro tre figli, di 4, 6 e 8 anni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Nell’altra vettura, un uomo di 51 anni, residente a Palermo, è deceduto sul colpo. Sul posto è atteso l’arrivo del medico legale per ulteriori accertamenti.