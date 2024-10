Già iniziata, da parte dei volontari del Centro Aiuto ACAMS, la distribuzione di 500 litri di succo di agrumi, 100% arancia rossa siciliana, ottenuti dopo la partecipazione al bando indetto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura, da utilizzare per finalità umanitarie e di solidarietà sociale.

Il Centro Aiuto ACAMS di Ravanusa di cui è responsabile Elia Maria Petix, coadiuvata da familiari, socie ma anche volontari della Croce Rossa Italiana, da anni, silenziosamente, distribuisce mensilmente alle famiglie in difficoltà di Ravanusa e Campobello di Licata derrate alimentari di varia natura, alimenti per bambini, biscotti, omogeneizzati, farmaci, biancheria, indumenti, detersivi, prodotti per l’igiene, mobili e beni di supporto, provenienti, quale Organizzazione Partner Territoriale, dal programma operativo del fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oppure acquistati con il supporto dell’amministrazione, benefattori e raccolte libere.

L’associazione è diventata particolarmente popolare per l’aiuto dato nel periodo Covid che per il supporto alla popolazione durante la tragedia di Ravanusa dopo lo scoppio causato dalla fuga di gas dell’11 dicembre 2021, in cui persero la vita 9 persone, tanto da riceverne elogi e ringraziamenti oltre dalla popolazione e dai familiari delle vittime, anche dai media, da tutti i vigili del fuoco e dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Le difficoltà nel ricevere il succo di arancia sono state superate grazie alla ditta benefattrice Ibla Marmi di Rocco Carlisi di Ravanusa che si è subito attivata mettendo a disposizione gratuitamente, per il bene comune della cittadinanza, mezzi e collaboratori tra cui il signor Calogero Muratore che si è interfacciato con il Direttore Andrea Tricoli per il Centro ACAMS e con la Dottoressa Rossella Aiello per la Cipro Gest srl di Termini Imerese che hanno brillantemente coordinato tutte le operazioni.

Infine il coordinatore Giuseppe Sciacchitano ed il volontario Riccardo Gruttadauria hanno stoccato i succhi nei depositi del Centro Aiuto ACAMS, messo a disposizione gratuita dalle famiglie Rocco e Teresa Brancato e dalle famiglie Tricoli e Petix.