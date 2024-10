Stasera (giovedì 17 ottobre), con inizio alle ore 19, in seduta ordinaria, presso il Palazzo di Città, nella Sala “”Giudice Saetta e Livatino””, Consiglio comunale a Campobello di Licata. All’ordine del giorno – fra l’altro – il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2023, l’utilizzo della quota accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione accertato al dicembre 2023 e variazione al bilancio di previsione finanziaria e il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo sulle fatture Eni Gas luce per consumi elettrici degli edifici scolastici. L’assise è stata convocata dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.

Giovanni Blanda