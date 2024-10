Wine & jazz, DivinExperiences a Palazzo Vigo di Riposto dal 26 al 28

Ottobre musica, cibo, vino, cultura, arte e tradizioni.

…E ancora una volta la Sicilia si racconta e lo fà nella maniera che

ha contraddistinto l’isola nei secoli. Nei suoi colori, nei suoi

sapori, nella cultura millenaria dei suoi monumenti e nella tradizione

portata avanti da uomini e donne che si sono contraddistinti nei vari

settori della cultura e dell’enogastronomia. Per la sesta edizione di

Wine & jazz di DivinExperiences, sarà palazzo Vigo a Riposto provincia di Catania, ad aprire

i suoi saloni nei giorni dal 26 al 28 di Ottobre.

Uno scintillio di luci farà da sfondo a Masterclass, show cooking,

eventi d’arte, cultura ed esperienze immersive che animeranno tutta la

città di Riposto, uno dei borghi marinari più belli della Sicilia, per

quello che alcune delle più importanti riviste di settore hanno

considerato negli anni uno degli eventi enogastronomici più importanti

del panorama siciliano. La sede ospiterà un pubblico nazionale ed

internazionale.

“Wine & Food Icons una delle più grandi novità della sesta edizione di

DivinExperiences, – racconta il fondatore Soccorso Parisi – è il

progetto che porta in scena le eccellenze dei brand enogastronomici

selezionati, con una serie di iniziative che permetteranno al pubblico

di appassionati e professionisti di assaporare le migliori etichette

della Sicilia con abbinamenti dell’eccellenza gastronomica dell’Isola”.

Il tema dell’edizione 2024 di DivinExperiences è “Il cibo del futuro,

bio naturalmente”. Saranno presenti oltre 100 produttori di vini, oli,

formaggi, salumi, mieli, insieme alle confetture e alle conserve.

Sotto le note della musica jazz.

L’evento è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana,

dall’Assessorato al Turismo e da quello alle Attività Produttive della

Regione, dal Comune di

Riposto e dalle Università di Messina e di Catania.

I lavori si apriranno sabato 26 con i saluti del sindaco di Riposto

Davide Vasta e degli assessori agli Eventi Davide Palermo e al Turismo Carmelo

Urso, e con una

tavola rotonda a cui

parteciperanno gli assessori regionale alle Attività Produttive

Edmondo Tamajo e al Turismo Elvira Amata.

Per l’Università degli Studi di Messina Dipartimento Biomorf

interverranno Giuseppa Di Bella e Nicola Cicero, per l’

Università degli Studi di Catania Dipartimento Zootecnica Giuseppe Licitra,

Fabio Di Francesco Presidente Slow Food Sicilia,

il Presidente Flag Riviera Jonica Etnea Stefano Pennisi e il direttore

Antonio Celona,

il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara sarà rappresentato dal

presidente Ignazio Puglisi,

mentre il Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc dal presidente Francesco

Cambria. Presenzieranno, inoltre, l’

ONAV con presidente Gregorio Calì, le

Strade Del Vino dell’Etna presidente Gina Russo,

Valentina Blunda Delegata Regione Sicilia Le Donne dell’Olio,

Antonella Sidoti Presidente Albatros e

Alfonso Lo Cascio Presidente BC Sicilia.

L’obiettivo sarà di contribuire a valorizzare la dieta

mediterranea partendo dai tesori enogastronomici che incarnano

l’unicità, la diversità, la cultura, le tradizioni e l’identità della

Sicilia, trasformando ogni boccone in un viaggio sensoriale attraverso

il patrimonio dell’isola.

Domenica 27 ottobre ci sarà il prestigioso intervento della BC Sicilia

che contribuirà a raccontare Franco Battiato uno dei cantautori che ha

lasciato il segno in Italia con le stupende parole delle sue canzoni,

ed originario proprio di Riposto.

Lunedì 28 Ottobre sarà dedicato esclusivamente ai professionisti del

settore dell’hotellerie, della ristorazione e della distribuzione: è

qui che si creano nuove connessioni e si sperimentano nuovi linguaggi

per raccontare uno dei settori più importanti della Sicilia. La sesta

edizione di DivinExperiences sarà un week-end esclusivo e ricco di

sorprese. L’originale formula di degustazione ideata da

DivinExperinces è divenuta negli anni un evento irrinunciabile per

centinaia di wine-lovers sia siciliani che in visita nell’isola.

DivinExperiences promette, inoltre, un valore aggiunto per i

wine-lovers: la presenza di esperti sommelier del territorio in grado

di illustrare ogni segreto dei vini e pronti a soddisfare ogni

curiosità, grazie all’utilizzo di presentazioni multimediali, mappe

del territorio e materiali di approfondimento. I relatori sono

produttori, enologi o sommelier d’esperienza, ciascuno con il suo

personale punto di vista: dal valore dei profumi in un calice di vino

agli abbinamenti tra vino e cibo, sino alle caratteristiche dei vini

in rapporto al territorio in cui si coltivano le vigne.

Gli elementi perfetti per vivere esperienze sensoriali a 360 gradi,ci

sono tutti. Con il mondo del vino che incontra la cucina gourmet, la

fotografia, pittura, scultura, musica e tutte le molteplici

espressioni dell’eccellenza.