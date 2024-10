Licata è in piena emergenza a causa della violenta esondazione del fiume Salso, che ha provocato una situazione critica in diverse zone della città. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine sono impegnati senza sosta nel tentativo di mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite e limitare i danni. Le strade principali, come Corso Umberto e Corso Serrovira, sono completamente inagibili, invase dall’acqua che ha trasformato le vie in fiumi impetuosi. Anche il quartiere africano, uno dei più popolosi della città, è gravemente colpito, con numerosi edifici e piazze, tra cui Piazza Gondar, allagati. Molte famiglie si trovano in difficoltà, costrette a lasciare le loro case o a cercare rifugio ai piani più alti per sfuggire alla furia dell’acqua.

La situazione è talmente grave che è stato richiesto l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, partito da Catania, per soccorrere una famiglia rimasta intrappolata nella propria auto lungo la Statale 115, una delle principali arterie che collegano Licata alle città vicine. L’elicottero non solo ha permesso di portare in salvo i membri della famiglia, ma sta anche fornendo un monitoraggio continuo della situazione dall’alto, in modo da avere una panoramica precisa delle aree più a rischio e coordinare i soccorsi in modo più efficace.

Nel frattempo, il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, intervistato dai giornalisti di Lanterna TV, ha rivolto un accorato appello alla popolazione, invitando tutti i cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario e a rifugiarsi ai piani più alti delle abitazioni per evitare di essere colpiti dalle inondazioni. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità, che stanno lavorando per risolvere l’emergenza il più rapidamente possibile. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla vastità dell’area colpita e dalle condizioni meteorologiche ancora avverse, ma tutte le squadre sono all’opera per limitare i disagi e garantire la sicurezza della popolazione.