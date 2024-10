Dramma a Palma di Montechiaro. Un sessantottenne è stato trovato morto all’interno della propria abitazione di campagna in Contrada Balate. A far scattare l’allarme i familiari dell’uomo poichè non rispondeva alle chiamate. L’uomo, che viveva in Germania e che si trovava a Palma di Montechiaro per la raccolta delle olive, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, la Polizia del locale Commissariato e un’ambulanza del 118 con i paramedici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.