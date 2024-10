Gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno effettuato venerdì scorso dei controlli in provincia di Messina, sospendendo due attività per impiego di personale non regolarizzato.

Bar del centro con metà lavoratori in nero

Nel corso di un controllo in un bar nel centro di Messina, è stato scoperto che uno dei due dipendenti presenti risultava completamente in nero, ovvero una percentuale di irregolarità del 50%. Per il titolare è scattata la sospensione dell’attività.

Lavapiatti senza contratto in pizzeria

In serata gli ispettori hanno verificato una pizzeria in un comune a 30 km da Messina, accertando la presenza di un lavoratore in nero con mansioni di lavapiatti, a fronte di 8 dipendenti regolari. Anche qui è stata disposta la sospensione.