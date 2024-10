La prossima estate inizia ad arricchirsi dei nomi che si esibiranno live in Sicilia per la nuova stagione di concerti a Catania e Palermo.

La prima grande artista presente sarà l’icona del rock Gianna Nannini che annuncia oggi 8 nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show. Tra le nuove tappe in calendario, si esibirà il 23 agosto 2025 all’Arena Villa Bellini di Catania per la rassegna Sotto Il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Il 24 agosto sarà invece la volta di Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino con il live in programma per la kermesse – Dream Pop Festival organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo.

L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti.

Prima degli appuntamenti di quest’estate, Gianna si esibirà live in tutta Europa in occasione del tour indoor Sei nell’anima tour – European Leg, in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito

I nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album SEI NEL L’ANIMA (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).