Tragedia al lido di Noto, nel Siracusano, dove un turista è morto mentre stava facendo il bagno.

Cosa è accaduto

E’ accaduto nel pomeriggio quando la vittima, un 61enne, originario della Repubblica ceca, si è immerso nelle acque con l’obiettivo di fare una nuotata ma poco dopo avrebbe avuto difficoltà a rientrare.

La morte

Avrebbe chiesto aiuto, a riva c’erano i parenti del 61enne ma per lui non c’è stato nulla da fare. E’ probabile che è rimasto vittima di un malore come emerso dai primi accertamenti dei soccorritori.