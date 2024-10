Convegno medico-informativo, 25 ottobre, a Ravanusa, alle ore 16,30, presso la biblioteca comunale, sul tema “”Come la dieta impatta i meccanismi dell’invecchiamento. Parliamone con gli esperti””. Inizio dei lavori con i saluti di Maria Rita Bonetta, presidente della Fidapa, e del sindaco Salvatore Pitrola.

Interventi di Santina Accascio, medico ; Pietro Fanara, nutrizionista; Maria Carmela Bongiovanni, psicologa. Iniziativa della Fidapa Ravanusa-Campobello di Licata. .

La psicologa: “”Ringrazio la presidente Marita Bonetta della Fidapa , sezione di Ravanusa -Campobello di Licata, per aver organizzato questa giornata informativa sulla salute alimentare e del suo impatto sull’invecchiamento della donna. Io approfondirò il tema dell’””emotional eating – la fame emotiva”. Vi aspettiamo.

Complimenti alla presidente e alla FIDAPA per trattare i temi riguardante la salute delle donne. Eventi come questi contribuiscono a sensibilizzare i cittadini su temi importanti””.

Giovanni Blanda