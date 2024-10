Dal mese di agosto ad oggi, la Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione della criminalità comune e organizzata in provincia, all’esito di mirata attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha eseguito 46 provvedimenti emessi da Questore di Agrigento in materia di misure di prevenzione personale. A riguardo, 15 sono stati i provvedimenti di Avviso Orale e 7 i provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio emessi dal Questore di Agrigento nei confronti di persone ritenute pericolose in ambito provinciale per le condotte poste in essere e per i precedenti che li hanno contraddistinti.

Nell’ambito della lotta alla violenza domestica e allo stalking, sono stati emessi dal Questore, su iniziativa, 13 provvedimenti di Ammonimento Orale nei confronti di altrettante persone resisi responsabili di maltrattamenti in famiglia e stalking e che, grazie al protocollo ELIOS stipulato dal Questore di Agrigento con la Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”, potranno seguire dei percorsi trattamentali volti a bloccare la spirale di violenza all’interno di contesti affettivi e/o familiari. Inoltre, in tale ambito sono state eseguite 2 misure di sorveglianza speciale di P.S., irrogate dal Tribunale -Sezione Misure di Prevenzione- di Palermo, su proposta del Questore, nei confronti di altrettante persone che hanno manifestato elevata pericolosità qualificata in materia di violenza domestica. Ulteriore misura di sorveglianza Speciale è stata irrogata nei confronti di persona che ha manifestato pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto resosi responsabile di reati contro il patrimonio e la persona nonché reati in materia di stupefacenti.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto alla movida violenta, concentrata nelle zone di aggregazione giovanile, il Questore di Agrigento ha emesso 7 provvedimenti di c.d. “D.A.Spo. urbano” nei confronti di giovani resisi protagonisti di risse e disordini nelle immediate vicinanze di locali e altri luoghi di pubblico trattenimento. Allo scopo di porre un argine al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, il Questore di Agrigento ha, inoltre, emesso un ulteriore provvedimento di “D.A.Spo. Urbano” nei confronti di persona che esercitava illecitamente tale attività nei pressi del parcheggio dell’Ospedale di Canicattì.