Una donna di 89 anni ha perso la vita dopo un incidente. Il decesso è avvenuto nella notte al Policlinico. La donna era rimasta ferita a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Ortoliuzzo, lungo la statale 113 a Messina.

In fin di vita dopo lo scontro con un autocarro

La sua auto, una Matiz, si è scontrata con un autocarro Renault, lasciando la donna in condizioni critiche. Inizialmente ricoverata all’ospedale Piemonte, è stata successivamente trasferita al Policlinico per l’aggravarsi della situazione, ma purtroppo non è riuscita a superare la notte.