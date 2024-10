A Menfi, una sessantasettenne è stata derubata nella sua abitazione da un individuo che, con l’aiuto di un complice, si è introdotto con la scusa di una raccolta fondi per la parrocchia del paese. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo, di mezza età, ha bussato alla porta di casa sostenendo di essere incaricato dalla parrocchia per raccogliere contributi in vista di una festa religiosa in fase di organizzazione. La donna, fidandosi del pretesto proposto e non avendo monete a portata di mano, ha acconsentito a farlo entrare per qualche istante, in modo da poter recuperare l’offerta. Tuttavia, mentre la pensionata era momentaneamente distratta, l’individuo avrebbe colto l’occasione per rovistare tra alcuni effetti personali lasciati nell’attaccapanni vicino all’ingresso, riuscendo così a impossessarsi di 50 euro.

Una volta ottenuta la somma, l’uomo si è dileguato rapidamente, raggiungendo un complice che lo attendeva all’esterno della residenza. La donna, accortasi della sottrazione, ha denunciato il furto ai carabinieri, fornendo una descrizione sommaria dei due individui. I carabinieri hanno subito avviato le indagini.