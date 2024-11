Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la comunità di Caltavuturo, piccolo comune in provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Giovanni Falcone. A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, che una volta entrati in casa, hanno trovato l’uomo privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma dalle prime ipotesi si tratterebbe di un malore improvviso, sopraggiunto mentre l’uomo si trovava da solo nella propria abitazione.