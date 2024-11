Un uomo di 66 anni è morto in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana. L’auto è finita contro il pedone che stava attraversando la strada all’altezza di via Perpignano. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’uomo.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Si sta accertando chi sia stato tra il pedone o l’automobilista a non rispettare il semaforo rosso.