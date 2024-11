La musica ad alto volume proveniente dall’appartamento accanto proprio non la sopportava più. Così per godere di nuovo della ‘pace’ di casa ha distrutto il contatore dei vicini. Accade a Pachino, in provincia di Siracusa, dove la Polizia ha denunciato una 20enne per danneggiamento.

La giovane, infastidita dalle note ad alto volume, ha fatto presente alla vicina di casa le proprie necessità. Ne è nato un acceso diverbio, sfociato in un animato litigio. A quel punto la ventenne, armata di bastone, è scesa nel vano contatori del condominio e, individuato quello della vicina, lo ha colpito più volte, danneggiandolo.