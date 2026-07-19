Reso noto dai produttori il programma dettagliato di questa edizione del lavoro teatrale all’aperto più visto in Sicilia degli ultimi anni. Il ringraziamento di Buongiorno Sicilia per Gole dell’Alcantara srl e gli enti – da quelli regionali, ai Comuni al Parco Fluviale -, che consentono la messa in scena di Inferno. Intanto, durante le prove dirette da Giovanni Anfuso, gli attori parlano dei loro personaggi. Salvo Piro, “Amo Virgilio, simbolo della ragione umana”. Ivan Giambirtone “Il mio Ulisse e il superamento dei limiti”. Davide Pandolfo, “Ciacco e il giudizio sui Giusti”. William Caruso e Farinata, “eroe ghibellino”. Federico Fiorenza e il “Caron dimonio dagli occhi di bragia”. E dal 13 luglio la compagnia si sposta nelle Gole. La distribuzione ai turisti di cartoline con Qr code in varie lingue e le prenotazioni on line sul circuito Boxoffice Sicilia

Il programma completo degli spettacoli dell’Inferno di Dante edizione 2026, nell’ambito del progetto Alkantia, è stato reso noto da Buongiorno Sicilia. Si comincerà martedì 21 luglio con la consueta anteprima per la Stampa e le Autorità. Poi, giovedì 23, il debutto, con due spettacoli a sera, alle 20.30 e alle 22, fino a domenica 26 luglio, e poi dal 30 luglio al 2 agosto, dal 6 al 12 dello stesso mese e dal giovedì al mercoledì successivo. Le repliche riprenderanno lunedì 17 per proseguire fino a domenica 23. Nelle ultime due settimane gli appuntamenti sono fissati da mercoledì 26 a domenica 30 agosto e, negli stessi giorni della settimana, dal 2 agosto al 6 settembre. Per ulteriori dettagli https://www.boxol.it/next/it/boxofficesicilia/events/522207/eventi-inferno-di-dante .

“Si tratta di un impegno importante – ha sottolineato Ninni Trischitta, produttore esecutivo con Luciano Catotti – il ritorno dello spettacolo dei record, realizzato grazie a Gole dell’Alcantara srl di Francesco Russo Morosoli, che ringraziamo insieme agli enti che ci sostengono, come Regione Siciliana, Ars, Fondazione Federico II, i comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e il Parco Fluviale dell’Alcantara, e il nostro sponsor, Puglisauto. Ma soprattutto ringraziamo gli spettatori che, pur avendo già visto lo spettacolo, manifestano sui social e con le prenotazioni il loro desiderio di assistere a questo nuovo Inferno”.

Intanto a Catania, proseguono le prove dirette da Giovanni Anfuso che firma la drammaturgia e la regia di Inferno, con un cast di venti interpreti e nomi del calibro di Davide Sbrogiò, Liliana Randi e Giovanna Mangiù. E non solo.

“Ho già interpretato – ha detto Salvo Piro – il personaggio di Virgilio. La guida di Dante, inserito tra gli spiriti magni nati prima di Cristo e dunque non battezzati, è simbolo della ragione umana e lo conduce per l’Inferno fino a quando il poeta non uscirà a riveder le stelle”.

“Io invece – ha aggiunto Ivan Giambirtone – debutto nel ruolo di Ulisse, condannato da Dante agli Inferi non solo per gli inganni come il cavallo di Troia, quanto per aver provato a superare, con il folle volo, i limiti imposti da Dio alle possibilità umane”.

Tra gli altri attori impegnati nelle prove anche Davide Pandolfo – che interpreta “il goloso Ciacco che, condannato a rimanere nel fango del terzo cerchio, sa ben prevedere il futuro di una Firenze con pochissimi giusti e tormentata da superbia, invidia e avarizia” -, William Caruso nel ruolo di Farinata degli Uberti, “eroe ghibellino che esce dalla sua tomba infuocata per negare, lui spirito, l’immortalità dell’anima”, e Federico Fiorenza che interpreta il “Caron dimonio dagli occhi di bragia al quale Virgilio indirizza il famoso verso: Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole”. Tra gli altri protagonisti anche Peter Passalacqua, nei ruoli di Paolo, Diomede e Cardinal Ruggieri.

Il regista ha annunciato che svelerà il nome dell’interprete di Dante quando le prove si sposteranno, il 13 luglio. nel suggestivo scenario delle Gole dell’Alcantara, un piccolo Eden con caratteristiche uniche al mondo. Intanto i dannati – Chiara Di Giovanni, Giulia De Marzi, Alessia Linguaglossa, Marta Marino, Gaia Palmeri, Lucio Rapisarda, Francesco Rotatore, Emiliano Sgroi, Gloria Trischitta e Federica Zuccarello – continuano a provare, a Catania, le coreografie di Fia Distefano, sulle musiche di Nello Toscano. Va ricordato poi che i costumi dello spettacolo sono firmati da Riccardo Cappello, gli elementi scenici da Silver Ruggeri, il light designer è Davide La Colla e gli aiuto registi Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Davide Pandolfo e Lucia Rotondo.

Un grande successo, poi, sta riscuotendo la distribuzione di cartoline con un Qr code che consente di vedere filmati e leggere note sullo spettacolo in sei lingue. Riguardo ai biglietti, per il gran numero di richieste, la produzione consiglia di acquistarli on line sul circuito Boxoffice Sicilia (www.boxofficesicilia.it ).