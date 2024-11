Sono oltre un centinaio le sanzioni emesse dai vigili urbani solo contestualmente ai controlli condotti durante la fiera di Ottobre. A queste si aggiungono altre multe dei giorni successivi e realizzate in alcune zone della città dove il traffico è maggiormente congestionato.

“Ringrazio i vigili urbani per il lavoro svolto nonostante il numero estremamente ristretto di uomini in campo e ringrazio l’assessore Laura Mossuto e il vicecomandante Salvatore Damico, per quanto fatto in questo settore – dichiara il sindaco Antonio Palumbo – Sono vicino a tutti loro anche per gli insulti che hanno subito da diversi automobilisti dopo le sanzioni. Le multe non sono mai un risultato che si può festeggiare, sono la prova di una sconfitta come comunità. Se vogliamo tutti insieme una città normale, sicura, decorosa, dobbiamo prendere atto che ognuno di noi deve fare la sua parte.”