Canicattì Continua il potenziamento dell’ospedale Barone Lombardo di Canicatti. Infatti, in queste ore l’Azienda Sanitaria di Agrigento ha nominato la dottoressa Francesca Brovelli responsabile del reparto di Radiologia della struttura sanitaria di contrada Giarre. Un meritato riconoscimento per chi, come la dottoressa Brovelli ormai da oltre quattordici anni presta servizio presso la Radiologia dell’ospedale di Canicattì. Infatti, risale al 2010 il suo arrivo presso la stessa unità operativa. Francesca Brovelli si è laureata presso l’università degli studi dell’Insubria di Varese e successivamente si è specializzata in radiodiagnostica presso l’università degli studi di Milano. Sino al 2010 e prima di trasferirsi a Canicattì la nuova responsabile del reparto di radiologia del Barone Lombardo ha prestato servizio presso il Centro Diagnostico Italiano di Milano. Negli anni passati oltre ad occuparsi del reparto di radiologia ha anche ricoperto il ruolo di vice direttore sanitario del presidio ospedaliero di Canicattì. La nomina della dottoressa Brovelli conferma le sue capacità e competenze professionali che in questi anni ha dimostrato sul campo. I numeri, infatti, parlano in maniera chiara. Per quanto riguarda le prestazioni di radiodiagnostica nel 2023 sono state erogate in totale 22883 prestazioni. Si tratta di 3199 pazienti in più rispetto all’anno precedente che ha portato un incremento del 17%. Si tratta di un reparto dove le attrezzature sono all’avanguardia e vi è una delle tac più moderne e di ultima generazione a servizio per gli utenti. Dati confermati e soprattutto in aumento per questo 2024 che sta per concludersi. Anche gli altri reparti del Barone Lombardo fanno registrare un aumento delle prestazioni erogate per il 2024 in corso come ad esempio il pronto soccorso, la chirurgia, la cardiologia, l’oncologia, la pediatria, l’ostetricia e la ginecologia. L’aumento del numero di prestazioni erogate e soprattutto la scelta di farsi curare presso la struttura sanitaria di Canicattì conferma come la professionalità di medici, infermieri ed operatori sanitari venga apprezzata dagli utenti non solo della provincia di Agrigento ma anche di tanti comuni del nisseno e dell’ennese geograficamente vicini alla città conosciuta ovunque per la sua produzione di Uva Italia. Adesso la nomina di responsabile della radiologia della dottoressa Francesca Brovelli che va ad aggiungere un tassello che mancava ormai da parecchi anni poiché il ruolo era rimasto sino ad oggi vacante.

Carmelo Vella