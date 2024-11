Sono sempre frequenti i gesti di generosità della collettività nei confronti dell’utenza del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Questa mattina quattro aziende del territorio hanno donato all’ASP di Agrigento ben dieci nuove sedie a rotelle che, incrementando la dotazione dell’ospedale, contribuiranno ad aumentare il confort e la qualità dell’assistenza per i pazienti. “La generosità dei privati – ha commentato il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Giuseppe Capodieci – non smette di sorprendermi positivamente. Ringrazio le aziende che hanno deciso di compiere questo gradito gesto di vicinanza nei confronti dei pazienti dell’ospedale di Agrigento. Colmando una criticità, abbiamo deciso di destinare cinque sedie a rotelle all’area del pronto soccorso mentre le altre cinque saranno impiegate nell’ambito di un servizio che, attivato progressivamente, ci permetterà di accompagnare i pazienti non deambulanti dalla zona dei parcheggi sino ai reparti ospedalieri”. La donazione delle dieci carrozzine, per un importo di oltre quattromila euro, è stata compiuta dalle aziende Sitari di Agrigento, Mattana di Raffadali, Ce.Di.Al. di Canicattì e Dago di Vallelunga Pratameno (CL) i cui rappresentanti sono stati ricevuti questa mattina presso la hall dell’ospedale dal direttore Capodieci.