La Fidapa, sezione Campobello-Ravanusa, presieduta da Maria Rita Bonetta, ha dato il via alle attività del nuovo anno sociale, con un interessante e partecipato Convegno medico- informativo dal titolo “Come la dieta impatta i meccanismi dell’invecchiamento” nei locali della Biblioteca comunale di Ravanusa.

La Dott.ssa Santina Accascio, medico di medicina generale, ha relazionato sul metabolismo e sui suoi mutamenti nel tempo. Il dott. Pietro Fanara, nutrizionista ed esperto in nutrizione clinica, si è soffermato sulla dieta mediterranea, correlando dieta e longevità. La dott.ssa Maria Carmela Bongiovanni, psicologa presso l’Asp di Enna, ha trattato le cause della

“fame emotiva” e i rimedi.

Giovanni Blanda