Incidente autonomo per un operatore ecologico che stava operando in Contrada Bugiades a Licata, nei pressi del centro comunale di raccolta. Da una prima ricostruzione, pare che a causare il ferimento sia stato un ribaltabile in quel momento in uso per le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118 è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’operatore ecologico all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per ricevere le cure del caso; Fortunatamente non è in pericolo di vita.