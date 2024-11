Insignito della cittadinanza onoraria l’arciprete di Aragona don Angelo Chillura: “Per aver contribuito – si legge nella motivazione – al proficuo impegno pastorale a coordinare diverse attività”, elencate dalla Presidente del Consiglio comunale, Stefania Di Giacomo Pepe. Il Sindaco, Giuseppe Pendolino, ha sottolineato l’impegno che don Angelo ha profuso per “”la crescita sociale e culturale della comunità””, in modo particolare il Sindaco ha voluto ricordare il drammatico periodo della pandemia. In quella circostanza, don Angelo si fece parte attiva, organizzando immediatamente una task force di aiuti per i più bisognosi. Anche la consigliera comunale, Rosalia Gaziano, a nome anche del consigliere Salvatore Parello, nel suo intervento, ha parlato di “uomo sensibile e ricco di idee volte ad all’interesse di educare e sensibilizzare l’intera comunità”.

GIOVANNI BLANDA