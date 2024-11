Un venditore di rose originario del Bangladesh, residente da anni ad Agrigento e ben conosciuto e integrato con la comunità, è stato aggredito e derubato in via Atenea. Ad agire, secondo alcuni testimoni, sono stati due trentenni che lo hanno spinto, fatto cadere a terra per poi portargli via i fiori. È accaduto nella serata di mercoledì nella centralissima via della Città dei templi.

Il commerciante non ha sporto querela e comunque sta bene. Secondo la ricostruzione, i due trentenni avrebbero avvicinato il venditore di rose chiedendone ben dieci ma senza voler pagarle. Poi la discussione culminata con l’aggressione.